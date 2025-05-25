Нуридә Насыйбуллина Шакир Абилов фонды турында: Иҗатында Кол Гали, Мөхәммәдьяр төп урында

Танылган татар язучыларының, композиторларының, театр эшлеклеләренең 225 шәхси фонды арасында әдәбият галиме, филология фәннәре кандидаты (1961), ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре Шакир Абиловның шәхси фонды бар.
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