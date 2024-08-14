В Польше возмутились льготным кредитованием жилья для украинцев

ВАРШАВА, 14 августа, ФедералПресс. Польские националисты возмущены льготным кредитованием жилья для жителей Украины, заявил в эфире радиостанции RadioZET один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен.
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