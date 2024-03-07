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Нескучные технологии

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Что покупают мужчины своим дамам к 8 марта в этом году?

Что покупают мужчины своим дамам к 8 марта в этом году?

Хороший подарок может освежить отношения, придать им «милоту» и сделать более теплыми. Традиционно, незадолго до наступления женского праздника 8 марта мужчины активизировались в поисках лучшего подарка для своих подруг и любимых.

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