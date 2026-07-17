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РИА Новый день

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Москвичам обещают теплые и солнечные выходные

Москвичам обещают теплые и солнечные выходные

В московском регионе в предстоящие выходные дни ожидается теплая и солнечная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночи еще будут бодрящими, но в светлое время суток будет отмечаться хороший прогрев воздуха.

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