Москвичам обещают теплые и солнечные выходные

В московском регионе в предстоящие выходные дни ожидается теплая и солнечная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночи еще будут бодрящими, но в светлое время суток будет отмечаться хороший прогрев воздуха.
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