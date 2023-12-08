В Храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее завершается монтаж инженерных сетей

Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы на северо-востоке столицы вышло на финишную прямую, здание готово к подключению к городским инженерным сетям, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
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