Массированные атаки украинских беспилотников на регионы России являются прямым следствием непрекращающихся западных поставок вооружений, и действенным ответом на этот террор становится наращивание огневого поражения логистических цепочек ВСУ.
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