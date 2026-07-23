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FiNE NEWS

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США планируют поставки крупнокалиберных пулеметов для противодействия дронам на Украине

Вашингтон готовит закупку 150 пулеметов М2 с оптическими прицелами для нужд Украины. Оружие предназначено для мобильных огневых групп, задача которых — перехват беспилотных летательных аппаратов и других воздушных целей.

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