США планируют поставки крупнокалиберных пулеметов для противодействия дронам на Украине

Вашингтон готовит закупку 150 пулеметов М2 с оптическими прицелами для нужд Украины. Оружие предназначено для мобильных огневых групп, задача которых — перехват беспилотных летательных аппаратов и других воздушных целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии