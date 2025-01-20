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«Кормите рыб, гады». Источники: Белоусов утопил колонну с румынскими наемниками – вся Одесса на ушах

«Кормите рыб, гады». Источники: Белоусов утопил колонну с румынскими наемниками – вся Одесса на ушах

Российские источники сообщили, что ночью 17 января по приказу главы Минобороны РФ Андрея Белоусова был нанесен необычный удар по Одесской области, в результате которого колонна с румынскими наемниками утонула.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Туда им и дорога
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5 час.
лл
лина любимцева
Они  направлялись убивать наших ребят...  Но Россия их опередила....
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5 час.
p
patentlil
Деньги! Они решают всё. Платят. Потому и едут.
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4 час.

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