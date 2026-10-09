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Franklin Templeton и Animoca Brands работают вместе, чтобы привлечь больше токенизированных реальных активов на NUVA

Franklin Templeton и Animoca Brands работают вместе, чтобы привлечь больше токенизированных реальных активов на NUVA

Franklin Templeton и Animoca Brands работают вместе, чтобы привлечь больше токенизированных реальных активов (RWA) на NUVA — торговую площадку, которая предоставляет пользователям доступ к инвестициям через хранилища на основе блокчейна.

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