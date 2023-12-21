Сотрудник ППС в Братске помог водителю на заглохшем авто не замерзнуть

В Братске неравнодушный полицейский помог водителю отечественного авто не замерзнуть на обочине.Так, накануне вечером сотрудник ППС Руслан Садилов патрулировал улицу Металлургов и увидел заглохшую «Ниву» на обочине.
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