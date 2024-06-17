Русский с пятью детьми? – Депортировать. Таджик с пятью детьми? – Добро пожаловать

Василий Целовальников Всех тех, кто 25 лет не выдавал ему паспорт РФ, уволить без пенсии!!!

Василий Целовальников И судей, принявших решение о депортации, тоже уволить, без пенсии и не допускать их к судебной деятельности, до коца жизни!!!