Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Русский с пятью детьми? – Депортировать. Таджик с пятью детьми? – Добро пожаловать

Русский с пятью детьми? – Депортировать. Таджик с пятью детьми? – Добро пожаловать

Всем известно, с какими трудностями приходится сталкиваться соотечественникам, которые приняли желание вернуться на свою историческую Родину – в Россию.

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Комментарии
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Василий Целовальников
Всех тех, кто 25 лет не выдавал ему паспорт РФ, уволить без пенсии!!!
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8 час.
Василий Целовальников
И судей, принявших решение о депортации, тоже уволить, без пенсии и не допускать их к судебной деятельности, до коца жизни!!!
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8 час.
Александр Хироников
Так ведь денег у него нет. Судьям никакого прибытка. А где СК? Опять к Бастрыкину обращаться? Заодно и попросить Джамилю и Рифа проверить, ежели найдется - депортировать. В колонию общего режима. А по зоне объявить: &quot;К вам прибывают судьи-взяточники.&quot;
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7 час.

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