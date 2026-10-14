По сообщениям СМИ, Олег Белозёров сегодня проведёт ряд рабочих встреч в Ереване. В графике главы РЖД - переговоры о будущем концессионного договора, по которому «Южно-Кавказская железная дорога» (дочка российской монополии) управляет железнодорожной сетью Армении.