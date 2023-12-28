Бронзовый памятник Шакире появился в её родном городе

В Барранкилье, родном городе колумбийской певицы Шакиры, открыли ее бронзовый памятник. Статуя высотой 6,5 метра изображает звезду в позе из ее знаменитого клипа Hips Don’t Lie («Бедра не лгут»), который вышел в 2005 году.