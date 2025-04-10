До седьмого матча: что ждать от второго раунда плей-офф КХЛ

В пятницу, 11 апреля, начнутся четвертьфиналы Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» будет играть с омским «Авангардом», московское «Динамо» — с казанским «Ак Барсом», челябинский «Трактор» — с минским «Динамо», уфимский «Салават Юлаев» — с московским «Спартаком».
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