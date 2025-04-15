«Почти все, с кем я начинал, не смогли справиться»: Леонид Агутин честно признался об алкоголизме

В недавнем интервью для YouTube-подкаста Александра Соколовского российский исполнитель Леонид Агутин откровенно рассказал о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются многие артисты музыкальной индустрии.
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