Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Почти все, с кем я начинал, не смогли справиться»: Леонид Агутин честно признался об алкоголизме

«Почти все, с кем я начинал, не смогли справиться»: Леонид Агутин честно признался об алкоголизме

В недавнем интервью для YouTube-подкаста Александра Соколовского российский исполнитель Леонид Агутин откровенно рассказал о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются многие артисты музыкальной индустрии.

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