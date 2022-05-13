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Александр Ходаковский: 8 лет происходящее в Донбассе воспринималось как то, что «нас не касается». Теперь коснулось всех

Александр Ходаковский: 8 лет происходящее в Донбассе воспринималось как то, что «нас не касается». Теперь коснулось всех

Есть очень важный момент во всей этой ситуации, в чём-то даже определяющий момент. Задумайтесь: украинский подросток, которому на момент майдана было четырнадцать, к началу операции восемь долгих лет жил под воздействием знания, что Россия - враг.

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