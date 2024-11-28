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Камила Валиева получила премию "Богема" как лучший спортивный блогер 2024 года

Ранее спортивный арбитражный суд дисквалифицировал нашу фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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