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В Калуге на Северном Kia врезалась в ограждение и перевернулась

В Калуге на Северном Kia врезалась в ограждение и перевернулась

В Калуге в ночь на 7 июля произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. По данным полиции, 7 июля в 01:34 на 2 км автодороги Северный - Окружная Калуги 44-летний водитель машины Kia Optima не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

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