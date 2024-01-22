Росстат назвал число россиян с диагнозом ожирение

В России в 2022 году зарегистрировали более 419 тысяч новых случаев ожирения, а всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ были у 13 млн россиян, тогда как за два года до этого их было почти на миллион меньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии