Раиса Рязанова ответила Калныньшу, который вдруг «переобулся»

Народная артистка РФ Раиса Рязанова, знакомая по ролям Антонины в легендарной картине «Москва слезам не верит», Кати в военной ленте «Фронт в тылу врага», Нины в драме «Инспектор ГАИ», прокомментировала поведение своего бывшего коллеги по кинематографическому цеху – 75-летнего латвийского актера Ивара Калныньша, известного по фильмам «Зимняя вишня», где главные роли играли Виталий Соломин и Елена Сафонова, «Театр» с Вией Артмане, «ТАСС уполномочен заявить.