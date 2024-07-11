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Раиса Рязанова ответила Калныньшу, который вдруг «переобулся»

Раиса Рязанова ответила Калныньшу, который вдруг «переобулся»

Народная артистка РФ Раиса Рязанова, знакомая по ролям Антонины в легендарной картине «Москва слезам не верит», Кати в военной ленте «Фронт в тылу врага», Нины в драме «Инспектор ГАИ», прокомментировала поведение своего бывшего коллеги по кинематографическому цеху – 75-летнего латвийского актера Ивара Калныньша, известного по фильмам «Зимняя вишня», где главные роли играли Виталий Соломин и Елена Сафонова, «Театр» с Вией Артмане, «ТАСС уполномочен заявить.

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Комментарии
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в
венедиктплюхин
вы ждёте от латыша-п.дора чего-то адекватного?
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17 час.

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