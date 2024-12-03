Доллар сожрет себя сам

Пока Франция предпочитает хаос порядку, EURUSD продолжает падать. Национальное ралли присоединилось к левым в парламенте, чтобы вынести вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, хотя последний все-таки пошел на уступки Марин Ле Пен.
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