В Китае отметили успех использования квантового компьютера Origin Wukong

Китайский сверхпроводящий квантовый компьютер третьего поколения Origin Wukong получил более 20 миллионов удаленных сеансов использования по всему миру, согласно данным Аньхойского инженерного исследовательского центра квантовых вычислений, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.
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