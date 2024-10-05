Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Собака
    Да, знаком. А ты, прежде чем писать, научи общаться с незнакомыми людьми. Твой стиль общения сильно напоминает свидет...Десятки задержанн...
  • Нина
    вот так платное медицинское обучение "обучило" воровать и мошеничать. Сомневаюсь, что такие хоть что -нибудь знают из...Десятки задержанн...
  • Вадим Скоробогатов
    Пока нет конфискации...Так и будет...Подумаешь посижу 3 годика...Зато потом выйду...и буду в шоколаде.Десятки задержанн...

"Незаконная миграция – это один из самых действенных инструментов иностранных спецслужб. Который, если с ним ничего не делать, может в самом деле взорвать Россию изнутри" — Андрей Луговой

"Незаконная миграция – это один из самых действенных инструментов иностранных спецслужб. Который, если с ним ничего не делать, может в самом деле взорвать Россию изнутри" — Андрей Луговой

У соответствующей интересам России миграционной политики появился мощный союзник. Представители патриотических движений, студенческих организаций – да и вообще все граждане России, у кого есть конкретные идеи относительно мер контроля миграции и пресечения её незаконных форм, могут обращаться в ЛДПР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Филин
ПОДДЕРЖИ ЗАПРЕТ МИГРАНТАМ ПЕРЕВОЗИТЬ СВОИ СЕМЬИ В РОССИЮ. https://stopmigrant.ldpr.ru/
Поддержи запрет мигрантам перевозить свои семьи в Россию!
stopmigrant ldpr
Ответить
20 час.
АС
Александр Сысоев
Надо запустить флешмоб - &quot;ПОДДЕРЖИ ЗАПРЕТ МИГРАНТАМ&quot;
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх