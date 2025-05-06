В Индии ждут с визитом президента России в этом году

В Индии ожидают, что президент России Владимир Путин посетит страну с визитом в этом году. Об этом рассказал дипломатический источник в Нью-дели При этом там затрудняются сказать, когда именно российский глава может прилететь в Индию.
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