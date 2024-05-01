30 лет без Сенны

﻿﻿Ровно 30 лет назад, 1 мая 1994 года, ушел из жизни трехкратный чемпион Формулы-1 Айртон Сенна. В этот печальный и незабываемый день «Мотор» публикует архивный материал Олега Карпова: в 2013 году он записал воспоминания трех журналистов, работавших в «черные выходные» на автодроме Энцо и Дино Феррари.