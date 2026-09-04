Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль банков

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков, чтобы перенаправить триллионные доходы кредитных организаций в реальный сектор экономики.
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