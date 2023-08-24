Идет конфискация имущества у нелояльных толстосумов

"Четвертый иск за лето!" Генпрокуратура требует забрать СИБЭКО у богатейшего чела страны Мельниченко (состояние 25 лярдов) Процесс пошел Я всегда стараюсь давать в своих статьях максимально понятную, доступную инфу.
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