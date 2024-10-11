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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» получит от ФИФА свыше 6,3 млн евро за травмированного в сборной Испании Гави

Mundo Deportivo сообщает, что 20 октября, если не произойдет ничего непредвиденного, в заявку «блауграны» на матч с «Севильей» попадет Гави.

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