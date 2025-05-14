Как интернет-магазинам выжить в эпоху маркетплейсов

В феврале 2024 года Data Insight поделился данными исследования рынка онлайн-торговли, согласно которому количество заказов на маркетплейсах ежегодно удваивается, тогда как остальные сегменты e-com растут либо гораздо медленнее, либо сужаются.
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