Масштабирование своего опыта с помощью ИИ-агента

ИИ-агент в роли секретаря нужен не для того, чтобы печатать письма. Хороший секретарь ценен тем, что помнит: кому вы обещали ответить во вторник, почему отказались от подрядчика в марте, какая цифра стояла в последнем отчёте.
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