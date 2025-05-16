Введение противопожарного режима: МЧС запрещает сжигание мусора для предотвращения пожаров Юлия ЧелкановаВведение противопожарного режима стало важной мерой, направленной на обеспечение безопасности в условиях повышенной пожарной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии