Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 776 подписчиков

В Днепропетровске СБУ охраняет "очень серьёзных пациентов": Русская ракета настигла "гостей" из стран НАТО - подполье обозначило детали

Так, 25 декабря ознаменовалось мощной "калибровкой" Украины. И хотя Зеленский отчитался об успешной работе ПВО, говорят, что русская ракета всё же настигла "гостей" из стран НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх