Сотрудники МВД России пресекли деятельность межрегиональной группировки кибермошенников

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Западного административного округа столицы, а также из Курской, Орловской и Тульской областей пресекли деятельность межрегиональной организованной группы кибермошенников.