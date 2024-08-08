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Закон, порядок, государство

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Сотрудники МВД России пресекли деятельность межрегиональной группировки кибермошенников

Сотрудники МВД России пресекли деятельность межрегиональной группировки кибермошенников

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Западного административного округа столицы, а также из Курской, Орловской и Тульской областей пресекли деятельность межрегиональной организованной группы кибермошенников.

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