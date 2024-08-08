Сотрудники МВД России пресекли деятельность межрегиональной группировки кибермошенников

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Западного административного округа столицы, а также из Курской, Орловской и Тульской областей пресекли деятельность межрегиональной организованной группы кибермошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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