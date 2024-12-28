Рязанская полиция ищет очевидцев июльского ДТП

Первое ДТП произошло 9 июля на улице Крупской у дома № 18Б около 11:15 в Рязани. 60-летний мужчина на Renault Kaptur сбил 71-летнюю рязанку, которая переходила дорога по нерегулируемому пешеходному переходу.
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