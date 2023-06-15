Шоумен Дибров не признает Собчак профессиональной журналисткой

Опытный журналист Дмитрий Дибров не считает Ксению Собчак профессионалом в своей сфере. По его словам, Собчак больше делится своими размышлениями, чем предоставляет политический инсайдерский материал, который настоящие журналисты могут предложить.
Опытный журналист Дмитрий Дибров не считает Ксению Собчак профессионалом в своей сфере. По его словам, Собчак больше делится своими размышлениями, чем предоставляет политический инсайдерский материал, который настоящие журналисты могут предложить.
Свежие комментарии