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Шоумен Дибров не признает Собчак профессиональной журналисткой

Шоумен Дибров не признает Собчак профессиональной журналисткой

Опытный журналист Дмитрий Дибров не считает Ксению Собчак профессионалом в своей сфере. По его словам, Собчак больше делится своими размышлениями, чем предоставляет политический инсайдерский материал, который настоящие журналисты могут предложить.

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