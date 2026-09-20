В Южной Корее зафиксировали новый запуск со стороны КНДР

КНДР запустила снаряд в сторКНДР запустила как минимум один снаряд в сторону Восточного моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея 20 сентября со ссылкой на агентство «Рёнхап».
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