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Олимпиада-2022. Женская сборная Канады забила 12 голов Швейцарии, Китай уступил Чехии, Финляндия против США 

Сегодня в Пекине начался женский олимпийский хоккейный турнир.  Пекин-2022 Олимпийский хоккейный турнир (женщины) Групповой этап Группа В Чехия жен – Китай жен – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Швеция жен – Япония жен – 11:40 Положение команд: Чехия – 3 (1), Япония – 0 (0), Швеция – 0 (0), Дания – 0 (0), Китай – 0 (1).

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