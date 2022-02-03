Олимпиада-2022. Женская сборная Канады забила 12 голов Швейцарии, Китай уступил Чехии, Финляндия против США 

Сегодня в Пекине начался женский олимпийский хоккейный турнир. Пекин-2022 Олимпийский хоккейный турнир (женщины) Групповой этап Группа В Чехия жен – Китай жен – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Швеция жен – Япония жен – 11:40 Положение команд: Чехия – 3 (1), Япония – 0 (0), Швеция – 0 (0), Дания – 0 (0), Китай – 0 (1).
Популярные статьи
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
- Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»
- Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»
Свежие комментарии