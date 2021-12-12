iPad Pro пятого поколения стал самым мощным мобильным устройством Apple

Как указывается на сайте бенчмарка, iPad Pro пятой генерации на 12,9 дюйма, работающий под управлением процессора M1 и имеющий 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти «на борту», оказался самым мощным мобильным девайсом от компании из Купертино.