Владимир Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в окружении российских семей, ветеранов спецоперации и волонтеров, с которыми встречался в прошлом году.
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