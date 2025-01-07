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Владимир Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров

Владимир Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в окружении российских семей, ветеранов спецоперации и волонтеров, с которыми встречался в прошлом году.

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