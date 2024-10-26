НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Банк России рассказал о выявленных фальшивых купюрах в Калужской области

Банк России рассказал о выявленных фальшивых купюрах в Калужской области

Подобных фактов в регионе становится все меньше - в Банке России считают, что причиной этому становится усиление защиты российских купюрЗа три месяца, с июля по сентябрь 2024 года в Калужской области выявили 17 фальшивых купюр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх