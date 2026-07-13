Нефтепровод Киркук — Банияс как сухопутная альтернатива Ормузскому проливу Ирак, Сирия и США намерены восстановить работу магистрального трубопро.
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Нефтепровод Киркук — Банияс как сухопутная альтернатива Ормузскому проливу Ирак, Сирия и США намерены восстановить работу магистрального трубопро.
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