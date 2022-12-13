БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новая ротация американских войск в рамках Atlantic Resolve

Новая ротация американских войск в рамках Atlantic Resolve

Личный состав 2nd ABCT перед отбытием в Польшу, 18 ноября 2022 г. С 2014 г. США и НАТО продолжают операцию Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»), целью которой является противодействие пресловутой российской угрозе восточным рубежам Альянса.

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