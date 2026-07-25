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NewsOne

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Лучше момента не будет

Лучше момента не будет

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в какой-то из запрещённых в России социальных сетей, что так же, как Иран пытается оставить мир без нефти и газа, Россия намерена устроить массовый глобальный голод .

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