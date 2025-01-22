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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутаты предлагают отдавать приоритет при трудоустройстве женам мобилизованных

Депутаты предлагают отдавать приоритет при трудоустройстве женам мобилизованных

Также им хотят разрешить получать образование по очной форме, при этом сохраняя среднюю зарплату на весь период учебы Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагает наделить жен мобилизованных преимуществом при трудоустройстве в госорганизации и воинские части.

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