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Газета.ру

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Путин: Россия ответила на развязанные Украиной боевые действия

Путин: Россия ответила на развязанные Украиной боевые действия

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в День Военно-морского флота, что РФ не начинала конфликт на Украине, а лишь отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.

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