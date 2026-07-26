Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в День Военно-морского флота, что РФ не начинала конфликт на Украине, а лишь отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
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