что-то было Даже не верится, что в наше беспокойное и смутное время могут приходить хорошие новости.
"Как прежде памятник в саду стоял, незримой силой поднятый из праха". Народ возвращает Ленина!
Комментарии
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Ингерман Ланская
детонька, когда ты сидел на горшке в 90-е, Русский Народ послал НАХ.. и ленена и сталена и троцкого с власовым и весь камуноидный режим. И сегода Русский Народ живёт настолько хорошо, что лучше во всей его истории НИКОГДА не было!!! ...и только лодыри и рукожопые ноют и хотят халявы, как в совдепии.... да ещё сопливые щенки, которые не видели совдепии и никогда в ней в созниии не жили
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14 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Нынешняя власть страшно боится Ленина. Поэтому и Мавзолей драпирует. Ленин - им укор и эффективная альтернатива. Он не грёб под себя, а всё делал во благо трудящихся.
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1 час.
ВС
Дело даже не в том стоять памятнику Ленину/Сталину или нет. Вопрос намного глубже. Дело в том, что Ленинизм и Сталинизм - это необходимая положительная идеология для всего народа РФ и должна быть в Конституции. Другой не придумали или не захотели. Ведь в мутной воде легче рыбку ловить. Благодаря сталинизм/ленинизму (идеологии) СССР переломил хребет германскому нацизму. Нынешнее отсутстствие идеологии на руку Абрамовичам, Грефам и им подобным.
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49 мин.
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