"Как прежде памятник в саду стоял, незримой силой поднятый из праха". Народ возвращает Ленина!

Ингерман Ланская

детонька, когда ты сидел на горшке в 90-е, Русский Народ послал НАХ.. и ленена и сталена и троцкого с власовым и весь камуноидный режим. И сегода Русский Народ живёт настолько хорошо, что лучше во всей его истории НИКОГДА не было!!! ...и только лодыри и рукожопые ноют и хотят халявы, как в совдепии.... да ещё сопливые щенки, которые не видели совдепии и никогда в ней в созниии не жили