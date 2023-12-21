В России завели дело из-за массового мора рыбы

В результате массовой гибели рыбы в реке Большой Мырчан и озере Чля летом прошлого года, Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 250 УК РФ (загрязнение вод).
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