Южный Урал покинули серые цапли

Серые цапли снялись с насиженных мест в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», серые цапли, которые провели лето на Тесьминском водохранилище, отправились на зимовку.
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