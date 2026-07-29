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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Радимов: «Тюкавин уже мыслями не в этой команде, «Динамо» проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, дальше уже не пойдет»

Владислав Радимов считает, что «Динамо» следует продать Константина Тюкавина. «Мне показалось, что Тюкавин уже мыслями не в этой команде.

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