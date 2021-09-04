Заготавливать корма для скота за счёт пустующих пастбищ поручил аким Атырауской области

Об этом он сообщил на встрече с активом области по обсуждению послания президента. По словам Махамбета Досмухамбетова, известно, что одной из проблем в стране, обозначенных президентом, является неэффективное использованием земель для скотоводства.
Об этом он сообщил на встрече с активом области по обсуждению послания президента. По словам Махамбета Досмухамбетова, известно, что одной из проблем в стране, обозначенных президентом, является неэффективное использованием земель для скотоводства.
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